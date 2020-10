Immuni in crescita: record di download in una settimana (Di lunedì 12 ottobre 2020) Volge al termine una settimana da record per Immuni: l’app ha fatto registrare 1 milione e 400 mila nuovi download negli ultimi sette giorni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 12 ottobre 2020) Volge al termine unadaper: l’app ha fatto registrare 1 milione e 400 mila nuovinegli ultimi sette giorni. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

