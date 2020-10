Gazzetta: vietato solo il calcetto tra amici, dilettanti e giovanili proseguono regolarmente (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sul divieto agli sport di contatto amatoriali che sarà previsto nel nuovo Dpcm, che probabilmente sarà firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte. Per quanto riguarda il fantomatico no al calcetto, vuol dire che non si potranno fare partite di calcio amatoriale, tra amici, ma saranno salve le attività del settore dilettantistico e giovanile, quindi tutte le attività federali e quelle degli enti di promozione. La Gazzetta scrive: “Proviamo ad addentrarci nell’interpretazione: se la partita o l’evento nel centro xy rientra in un’attività codificata da un’associazione sportiva o da una società sportiva dilettantistica, affiliata a un ente o a una federazione, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladello Sport prova a fare chiarezza sul divieto agli sport di contatto amatoriali che sarà previsto nel nuovo Dpcm, che probabilmente sarà firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte. Per quanto riguarda il fantomatico no al, vuol dire che non si potranno fare partite di calcio amatoriale, tra, ma saranno salve le attività del settorestico e giovanile, quindi tutte le attività federali e quelle degli enti di promozione. Lascrive: “Proviamo ad addentrarci nell’interpretazione: se la partita o l’evento nel centro xy rientra in un’attività codificata da un’associazione sportiva o da una società sportivastica, affiliata a un ente o a una federazione, ...

ROMA, 12 OTT - Facebook aggiorna le sue policy sull'incitamento all'odio per vietare qualsiasi contenuto che neghi o distorca l'Olocausto. Lo annuncia la stessa società spiegando che è "un altro passo ...

M non tutte le colpe sono di giovani e «covida»

Quel che stiamo vivendo è il temporale che precede l’uragano. Il problema è che bisognerebbe correre ai ripari e invece ci si limita ad aprire l’ombrello, spesso ad aprirlo male ...

