Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: “Colpo a zero, c’è l’accordo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel corso della scorsa sessione di Calciomercato, la Juventus è riuscita a raggiungere due obiettivi in particolare: ringiovanimento della rosa e diminuzione del monte ingaggi, di circa 42 milioni di euro. Con l’addio di alcuni tra i giocatori più esperti ed ultratrentenni, ora la Vecchia Signora può coccolarsi giovani promesse che un giorno potrebbero divenire le colonne portanti della squadra di Andrea Pirlo. Ma per far funzionare al meglio l’organico della Juventus, potrebbe rendersi necessario abbinare la freschezza, alla qualità di giocatori magari più esperti che avrebbero ancora voglia di vincere e di mettersi in gioco. Per questa ragione, la dirigenza torinese si starebbe già guardando intorno, nel tentativo di scovare eventuali opportunità di mercato. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel corso della scorsa sessione di, laè riuscita a raggiungere due obiettivi in particolare: ringiovanimento della rosa e diminuzione del monte ingaggi, di circa 42 milioni di euro. Con l’addio di alcuni tra i giocatori più esperti ed ultratrentenni, ora la Vecchia Signora può coccolarsi giovani promesse che un giorno potrebbero divenire le colonne portanti della squadra di Andrea Pirlo. Ma per far funzionare al meglio l’organico della, potrebbe rendersi necessario abbinare la freschezza, alla qualità di giocatori magari più esperti che avrebbero ancora voglia di vincere e di mettersi in gioco. Per questa ragione, la dirigenza torinese si starebbe già guardando intorno, nel tentativo di scovare eventuali opportunità di mercato. LEGGI ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - calciomercatoit : ?? #Roma #Juventus - Parla l'agente di #Zaniolo: 'Cercato da tutti i top club' - GuruJuve : Ecco Ronaldo e Mbappé che parlano dello scambio tra Juve e PSG del prossimo anno. #Scambio, non 'Cr7 porta Mbappé c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus – Ci siamo, incontro decisivo: può arrivare la firma! Juvenews.eu REPUBBLICA - Juventus-Napoli, improbabile il rinvio della partita. Sarebbe un tana libera tutti

C'è grande tensione nel calcio italiano, il Covid-19 sta mettendo a dura prova i club calcistici della Serie A.

Juventus Fiorentina femminile probabili formazioni: Bonetti ancora out

Juventus Fiorentina femminile probabili formazioni: Bonetti ancora out. Sfida al vertice a Torino, tra due ottime squadre. Girelli e Sabatino a confronto ...

C'è grande tensione nel calcio italiano, il Covid-19 sta mettendo a dura prova i club calcistici della Serie A.Juventus Fiorentina femminile probabili formazioni: Bonetti ancora out. Sfida al vertice a Torino, tra due ottime squadre. Girelli e Sabatino a confronto ...