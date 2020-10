Atp Sardegna 2020, Musetti-Cuevas sospesa per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il match tra Lorenzo Musetti e Pablo Cuevas, valido per il primo turno dell’Atp di Sardegna 2020, è stato sospeso per pioggia. L’incontro è stato sospeso sul punteggio di 7-6(4), 2-1 in favore del giovane azzurro, protagonista di un inizio match convincente. La situazione meteorologica sembra poter essere in positiva evoluzione: di seguito tutti gli aggiornamenti. GLI aggiornamenti: 13.25 – Il giudice di sedia cambia repentinamente idea: si riprende! Musetti e Cuevas nuovamente in campo 13.22 – Riprende il match tra Paul e Martin, seppure il match tra Musetti e Cuevas stenti a ricominciare. Il giudice di sedia crede non vi siano le condizioni per ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il match tra Lorenzoe Pablo, valido per il primo turno dell’Atp di, è stato sospeso per. L’incontro è stato sospeso sul punteggio di 7-6(4), 2-1 in favore del giovane azzurro, protagonista di un inizio match convincente. La situazione meteorologica sembra poter essere in positiva evoluzione: di seguitogli. GLI: 13.25 – Il giudice di sedia cambia repentinamente idea: si riprende!nuovamente in campo 13.22 – Riprende il match tra Paul e Martin, seppure il match trastenti a ricominciare. Il giudice di sedia crede non vi siano le condizioni per ...

