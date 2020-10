Polonia-Italia, l’ultima volta: Biraghi-gol al 92′! (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ultimo precedente di Polonia-Italia è datato 14 ottobre 2018. A Chorzow gli azzurri dominano e vincono grazie alla rete di Biraghi. Il 14 ottobre 2018 si è giocata l’ultima Polonia-Italia. Anche in quell’occasione il match valeva per la Uefa Nations League. La gara, disputata allo Stadio Slaski di Chorzow, si risolse solo nel recupero finale, con la rete di Biraghi. Ecco il racconto del match. 14 ottobre 2018, Polonia-Italia L’Italia parte con il piede sull’acceleratore e dopo nemmeno un minuto ha subito una grande occasione con Jorginho ma il tiro a giro del centrocampista italo-brasiliano colpisce la traversa. Il dominio sul possesso palla degli azzurri continua ma qualche ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ultimo precedente diè datato 14 ottobre 2018. A Chorzow gli azzurri dominano e vincono grazie alla rete di. Il 14 ottobre 2018 si è giocata l’ultima. Anche in quell’occasione il match valeva per la Uefa Nations League. La gara, disputata allo Stadio Slaski di Chorzow, si risolse solo nel recupero finale, con la rete di. Ecco il racconto del match. 14 ottobre 2018,L’parte con il piede sull’acceleratore e dopo nemmeno un minuto ha subito una grande occasione con Jorginho ma il tiro a giro del centrocampista italo-brasiliano colpisce la traversa. Il dominio sul possesso palla degli azzurri continua ma qualche ...

