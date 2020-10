Perché Sandra Oh non tornerà in Grey’s Anatomy neanche per il finale di serie | “Ora sono diversa”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 ottobre 2020)Oh non tornerà in Grey’snemmeno per ildi. O almeno questa è la sua nuova posizione sull’argomento. Se fino ad ora l’interprete di Cristina Yang, a domanda su un eventuale ritorno nella, aveva sempre risposto che avrebbe rimesso il camice con piacere per l’addio definitivo alla, ora sembra aver cambiato idea. L’attrice ha conquistato nuovi ruoli e premi dopo l’addio a Grey’sormai sette anni fa e sembra aver definitivamente voltato pagina, al punto da dichiarare che no, non ha intenzione di tornare nella. Lo ha dichiarato a ET Canada, esprimendo grande soddisfazione per il fatto che lacontinui ad essere vista in ...