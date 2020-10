Le Fiamme gialle passano al setaccio l’ufficio di Sorrentino (Di domenica 11 ottobre 2020) Visita delle Fiamme gialle, ieri, presso la sede del consorzio farmaceutico intercomunale di via Sabato Visco aa Salerno. Ieri mattina, le Fiamme gialle hannpo bussato presso gli uffici dell’organismo, travolto nell’inchiesta inerente l’arresto del sindaco Cariello e all’interdizione notificata al direttore del consorzio Francesco Sorrentino. Top secret i motivi della “visita” delle divise. Passato al setaccio l’ufficio di Sorrentino. Forse, si cercano documenti o prove di eventuali illeciti commessi. Non è da escludere che nei prossimi giorni le acquisizioni di documenti possa interessare anche l’ufficio di Capaccio dell consoirzio dove sarebbe stata assunta la cognata del sindaco Franco Alfieri. pieffe Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 ottobre 2020) Visita delle, ieri, presso la sede del consorzio farmaceutico intercomunale di via Sabato Visco aa Salerno. Ieri mattina, lehannpo bussato presso gli uffici dell’organismo, travolto nell’inchiesta inerente l’arresto del sindaco Cariello e all’interdizione notificata al direttore del consorzio Francesco. Top secret i motivi della “visita” delle divise. Passato all’ufficio di. Forse, si cercano documenti o prove di eventuali illeciti commessi. Non è da escludere che nei prossimi giorni le acquisizioni di documenti possa interessare anche l’ufficio di Capaccio dell consoirzio dove sarebbe stata assunta la cognata del sindaco Franco Alfieri. pieffe Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme gialle Vela, agli Europei buon avvio dei campioni delle Fiamme Gialle IlFaroOnline.it VELA OLIMPICA: EUROPEO LASER MASCHILE E LASER RADIAL FEMMINILE IN POLONIA-DAY 3

Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) (22di giornata) scende di qualche posizione al 18° posto. Nicolò Villa (CV Tivano) (29) è 23°, appena davanti a Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle) (10), 24°.

Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) (22di giornata) scende di qualche posizione al 18° posto. Nicolò Villa (CV Tivano) (29) è 23°, appena davanti a Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle) (10), 24°.