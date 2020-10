La zucca, ricca di fibre, minerali e Omega 3, fa bene a stomaco e intestino (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandro Nunziati La zucca è una pianta originaria dell’America, oggi coltivata in modo ubiquitario nei climi caldi e temperati. Questo ortaggio è ricco di betacarotene, precursore della vitamina A, zinco e calcio. Pur avendo un sapore dolce, in realtà è povera di zucchero, motivo per cui tutti la possono mangiare, anche i diabetici e chi soffre di … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Laè una pianta originaria dell’America, oggi coltivata in modo ubiquitario nei climi caldi e temperati. Questo ortaggio è ricco di betacarotene, precursore della vitamina A, zinco e calcio. Pur avendo un sapore dolce, in realtà è povera di zucchero, motivo per cui tutti la possono mangiare, anche i diabetici e chi soffre di … Impronta Unika.

mr_loto : Oltre ad essere povera di calorie, la zucca è molto ricca di acqua, fibre, minerali e vitamine...??… - CiboNelPiatto : RT @CiboNelPiatto: La #zucca è un ortaggio straordinario. Oltre a colorare le pietanze rendendole più appetitose, apporta anche numerosi be… - Alfonso0070 : RT @ISSalute_it: Anche in #autunno possiamo trovare molti frutti e verdure per fare il pieno di vitamine, ad esempio la zucca è ricca di be… - fordeborah5 : RT @ISSalute_it: Anche in #autunno possiamo trovare molti frutti e verdure per fare il pieno di vitamine, ad esempio la zucca è ricca di be… - PivaPaola : RT @ISSalute_it: Anche in #autunno possiamo trovare molti frutti e verdure per fare il pieno di vitamine, ad esempio la zucca è ricca di be… -

Ultime Notizie dalla rete : zucca ricca La zucca, ricca di fibre, minerali e Omega 3, fa bene a stomaco e intestino Impronta Unika Il rabarbaro non abita più in Galleria a Milano, dal bar Zucca al Camparino

La tradizionale ricetta dell’aperitivo Zucca fuori menu al bancone che l’ha reso celebreL’eterno dualismo con il Camparino e gli altri «milanesi»: Sbagliato e Ginrosa ...

Dimagrire 4 kg in sette giorni con la dieta della zucca

La zucca è un ottimo alleato per chi vuole perdere peso in poco tempo, ha infatti pochissime calorie (18 ogni 100 g), contiene molte fibre, ci sazia, regola le nostre funzioni intestinali e combatte l ...

La tradizionale ricetta dell’aperitivo Zucca fuori menu al bancone che l’ha reso celebreL’eterno dualismo con il Camparino e gli altri «milanesi»: Sbagliato e Ginrosa ...La zucca è un ottimo alleato per chi vuole perdere peso in poco tempo, ha infatti pochissime calorie (18 ogni 100 g), contiene molte fibre, ci sazia, regola le nostre funzioni intestinali e combatte l ...