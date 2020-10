Rosita Celentano furibonda, la figlia di Adriano costretta a smentire: “Bugiardi” Video (Di sabato 10 ottobre 2020) Rosita Celentano pubblica un Video su Instagram attraverso il quale si dissocia dalle strumentalizzazioni, dalle etichette politiche e dai quotidiani bugiardi. Il rimprovero di Rosita Celentano La primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori sbotta sui social attraverso un filmato in cui parla della manifestazione “La marcia della libertà” che si terrà oggi a Roma. … L'articolo Rosita Celentano furibonda, la figlia di Adriano costretta a smentire: “Bugiardi” Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020)pubblica unsu Instagram attraverso il quale si dissocia dalle strumentalizzazioni, dalle etichette politiche e dai quotidiani bugiardi. Il rimprovero diLa primogenita die Claudia Mori sbotta sui social attraverso un filmato in cui parla della manifestazione “La marcia della libertà” che si terrà oggi a Roma. … L'articolo, ladi: “Bugiardi”proviene da www.meteoweek.com.

AlessioViscardi : Oggi a Roma manifestano i #NoMask, capeggiati da Enrico Montesano (che però non sarà in piazza per paura di prender… - AlessioViscardi : Oggi a Roma manifestano i #NoMask, capeggiati da Enrico Montesano (che però non sarà in piazza per paura di prender… - fpe288 : RT @DaliaDaliaanfo: In compagnia di Rosita Celentano, Enrico Montesano, Diego Fusaro e Pappalardo c'è pure lui, a completare la feccia. htt… - akanikkytheboss : RT @DaliaDaliaanfo: In compagnia di Rosita Celentano, Enrico Montesano, Diego Fusaro e Pappalardo c'è pure lui, a completare la feccia. htt… - Rosyfree74 : RT @dibellagf: Rosita Celentano ha scritto che la marcia della libertà:'È un’opportunità per ascoltar persone veramente competenti e oneste… -

Rosita Celentano pubblica un video su Instagram attraverso il quale si dissocia dalle strumentalizzazioni, dalle etichette politiche e dai quotidiani bugiardi. La primogenita di Adriano Celentano e ...

Manifestazione negazionisti; il ministro alla polizia: “Pugno duro contro i no mask”.

Gabrielli: “No mask, Rischio scioglimento” Multe e allontanamenti. Sabato le forze dell’ordine saranno inflessibili con i partecipanti alla marcia negazionista. L’ordine ...

