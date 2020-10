Liberata la francese rapita in Mali 4 anni fa. Come Silvia Romano rivela: 'Ora sono musulmana'" (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha passato quattro anni nelle mani dei suoi rapitori in Mali ma ora finalmente Sophie Pétronin è tornata a casa. La donna sta bene, è 'in piena forma', ed è certa che tornerà a fare il suo lavoro, per ... Leggi su europa.today (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha passato quattronelle mani dei suoi rapitori inma ora finalmente Sophie Pétronin è tornata a casa. La donna sta bene, è 'in piena forma', ed è certa che tornerà a fare il suo lavoro, per ...

Angela770120 : #SophiePetronin l'operatrice umanitaria francese è stata liberata dopo 4 anni di prigionia in Mali, e ad accoglierl… - comedian72 : RT @ItalianPolitics: Ma guarda un po' chi dice cosa... Una Silvia Romano an fransée: la cooperante 75 francese Sophie Petronin, ostaggio li… - fabiodellanno : RT @ItalianPolitics: Ma guarda un po' chi dice cosa... Una Silvia Romano an fransée: la cooperante 75 francese Sophie Petronin, ostaggio li… - MaristinaG : RT @ItalianPolitics: Ma guarda un po' chi dice cosa... Una Silvia Romano an fransée: la cooperante 75 francese Sophie Petronin, ostaggio li… - PMO_W : RT @ItalianPolitics: Ma guarda un po' chi dice cosa... Una Silvia Romano an fransée: la cooperante 75 francese Sophie Petronin, ostaggio li… -

Ultime Notizie dalla rete : Liberata francese Liberata la francese rapita in Mali 4 anni fa. Come Silvia Romano rivela: "Ora sono musulmana" EuropaToday Ostaggio si converte all'Islam e scatena l'ira della destra francese

Sophie Petronin, la 75enne liberata dopo quasi quattro anni di prigionia nella mani dei jihadisti nel Mali, è stata accolta dal presidente Emmanuel Macron. "Di fronte avete Mariam, sono musulmana". Ma ...

Padre Maccalli e Chiacchio: "Siamo stati in mano a tre gruppi jihadisti legati ad Al Qaeda"

I due ostaggi liberati ieri in Mali sono stati accolti all'aeroporto militare di Ciampino da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ai pm hanno raccontato di ...

Sophie Petronin, la 75enne liberata dopo quasi quattro anni di prigionia nella mani dei jihadisti nel Mali, è stata accolta dal presidente Emmanuel Macron. "Di fronte avete Mariam, sono musulmana". Ma ...I due ostaggi liberati ieri in Mali sono stati accolti all'aeroporto militare di Ciampino da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Ai pm hanno raccontato di ...