La sottosegretaria Zampa: «È troppo l'80% di persone sui bus. Vanno ridotte feste e matrimoni» (Di sabato 10 ottobre 2020) La Stampa intervista la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Si dice non completamente favorevole all'ipotesi di chiudere i confini tra le regioni. Continua: «Le Regioni farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre. Fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%». Due le strade possibili di intervento indicate dalla Zampa: «Si può introdurre l'obbligo di usare guanti monouso a bordo dei mezzi pubblici, aumentando il ritmo delle sanificazioni del mezzo, più ...

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretaria Zampa La sottosegretaria Zampa: «È troppo l'80% di persone sui bus. Vanno ridotte feste e matrimoni ilnapolista Il nuovo Dpcm anti Covid: lockdown locali e smartworking rafforzato, stop agli eventi

A partire da chiusure localizzate «dove necessario», conferma il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa. Zone rosse locali, in sostanza, dove scatteranno dei lockdown più grandi o più piccoli a ...

Sanità: Zampa (Pd), fondamentale lottare contro stigma e pregiudizi su malattia mentale

Roma, 10 ott 09:53 - (Agenzia Nova) - La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico, ricorda che "oggi è la Giornata mondiale della salute mentale, una celebrazione che ci ...

