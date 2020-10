Juventus, resti la più “Vecchia” della Serie A: il dato (Di sabato 10 ottobre 2020) Il lavoro svolto dalla società e da Paratici è stato “quasi” impeccabile. La Juventus voleva ringiovanirsi e ci è riuscita di buon grado. Gli arrivi McKennie, Kulusevski e Chiesa e le partenze di Douglas Costa e Higuain hanno abbassato nettamente l’età media della squadra, ma non abbastanza da farla scalare nella speciale classifica delle rose più vecchie della Serie A. Il club bianconero resta assiepato all’ultima posizione in compagnia del Benevento con una età media pari a 28,4 anni, ma non solo, infatti come riporta il Corriere di Torino, la società di via Druento è quella che ha la rosa più vecchia anche della Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Il lavoro svolto dalla società e da Paratici è stato “quasi” impeccabile. Lavoleva ringiovanirsi e ci è riuscita di buon grado. Gli arrivi McKennie, Kulusevski e Chiesa e le partenze di Douglas Costa e Higuain hanno abbassato nettamente l’età mediasquadra, ma non abbastanza da farla scalare nella speciale classifica delle rose più vecchieA. Il club bianconero resta assiepato all’ultima posizione in compagnia del Benevento con una età media pari a 28,4 anni, ma non solo, infatti come riporta il Corriere di Torino, la società di via Druento è quella che ha la rosa più vecchia ancheChampions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: ...

Chicca141002 : RT @Vivo_e_vegeto: State dando troppo frettolosamente per scontato che @andagn resti lì a guardare, senza far nulla, ciò che decidono altri… - AntonellaCica : RT @Vivo_e_vegeto: State dando troppo frettolosamente per scontato che @andagn resti lì a guardare, senza far nulla, ciò che decidono altri… - MGBasolu : RT @Vivo_e_vegeto: State dando troppo frettolosamente per scontato che @andagn resti lì a guardare, senza far nulla, ciò che decidono altri… - juvena72 : RT @Vivo_e_vegeto: State dando troppo frettolosamente per scontato che @andagn resti lì a guardare, senza far nulla, ciò che decidono altri… - CarloAl87550029 : RT @Vivo_e_vegeto: State dando troppo frettolosamente per scontato che @andagn resti lì a guardare, senza far nulla, ciò che decidono altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus resti Juventus, resti la più “Vecchia” della Serie A: il dato TuttoJuve24.it Classifica ingaggi Serie A: Ronaldo resta inarrivabile, De Ligt è secondo

Nonostante la Juventus sia infatti la società che maggiormente ha tagliato ... Come dodici mesi fa, quando a precederlo c’era anche Gonzalo Higuain, Dybala resta fuori dall’ipotetico podio con i suoi ...

Juventus, Khedira adesso è un caso: nessun accordo per la rescissione

Sami Khedira resta alla Juventus, almeno per adesso. Nessun accordo trovato per la rescissione del calciatore ex Real Madrid che, dal canto suo, continua ad allenarsi alla Continassa nonostante ...

Nonostante la Juventus sia infatti la società che maggiormente ha tagliato ... Come dodici mesi fa, quando a precederlo c’era anche Gonzalo Higuain, Dybala resta fuori dall’ipotetico podio con i suoi ...Sami Khedira resta alla Juventus, almeno per adesso. Nessun accordo trovato per la rescissione del calciatore ex Real Madrid che, dal canto suo, continua ad allenarsi alla Continassa nonostante ...