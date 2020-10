Il calcio si tenga pronto ai playoff (Di sabato 10 ottobre 2020) Leo Turrini accordo, si può continuare a far finta di niente. Ci si può scannare su Juve-Napoli, 3-0 a tavolino sì oppure no. E si può ignorare la non remota eventualità che Milan e Inter debbano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Leo Turrini accordo, si può continuare a far finta di niente. Ci si può scannare su Juve-Napoli, 3-0 a tavolino sì oppure no. E si può ignorare la non remota eventualità che Milan e Inter debbano ...

accordo, si può continuare a far finta di niente. Ci si può scannare su Juve-Napoli, 3-0 a tavolino sì oppure no. E si può ignorare la non remota eventualità che Milan e Inter debbano disputare il de ...

Covid/1 Atteggiamenti più sobri sui campi di calcio Mi inserisco nella

Covid/1Atteggiamenti più sobrisui campi di calcioMi inserisco nella diatriba iniziata dall'affermazione del CT Mancini nei riguardi del ministro Speranza. Lo sport certamente è importante ...

Covid/1Atteggiamenti più sobrisui campi di calcioMi inserisco nella diatriba iniziata dall'affermazione del CT Mancini nei riguardi del ministro Speranza. Lo sport certamente è importante ...