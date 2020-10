Can Yaman a Verissimo: “Faccio l’attore, ma prima ero un avvocato” (Di sabato 10 ottobre 2020) Can Yaman a Verissimo, nella puntata del 10 ottobre. Il celebre attore turco, noto per le sue apparizioni nelle soap “Bittersweet” e “Daydreamer“, è stato ospite nell’ultima puntata del talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. È un periodo d’oro per il bellissimo attore, 30 anni, che dopo il grandissimo successo di Daydreamer, recentemente ha avuto l’onore di parlare con il regista Ferzan Ozpetek. Che sia giunto il momento per Can di fare il grande salto al cinema, dopo i successi pomeridiani su Canale 5? In ogni caso, l’attore è stato ospite da Silvia Toffanin, per la prima volta, mentre a gennaio tornerà come ospite a C’è Posta Per Te di Maria De Filippi, dopo essere già stato presente nell’edizione precedente. Can ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 ottobre 2020) Can, nella puntata del 10 ottobre. Il celebre attore turco, noto per le sue apparizioni nelle soap “Bittersweet” e “Daydreamer“, è stato ospite nell’ultima puntata del talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. È un periodo d’oro per il bellissimo attore, 30 anni, che dopo il grandissimo successo di Daydreamer, recentemente ha avuto l’onore di parlare con il regista Ferzan Ozpetek. Che sia giunto il momento per Can di fare il grande salto al cinema, dopo i successi pomeridiani su Canale 5? In ogni caso, l’attore è stato ospite da Silvia Toffanin, per lavolta, mentre a gennaio tornerà come ospite a C’è Posta Per Te di Maria De Filippi, dopo essere già stato presente nell’edizione precedente. Can ...

