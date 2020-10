Britney Spears, il suo avvocato rivela: “Ora è come una persona in coma” (Di sabato 10 ottobre 2020) Pesanti dichiarazioni quelle dell’avvocato di Britney Spears sulla cantante: la sua condizione al momento sarebbe come quella di uno in coma Continua a far discutere la situazione di salute e… Questo articolo Britney Spears, il suo avvocato rivela: “Ora è come una persona in coma” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 ottobre 2020) Pesanti dichiarazioni quelle dell’disulla cantante: la sua condizione al momento sarebbequella di uno in coma Continua a far discutere la situazione di salute e… Questo articolo, il suo: “Ora èunain coma” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

margotsbullock : RT @vincycernic95: Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears perfomano agli Vma 2003 scrivendo la storia del pop moderno #GFVIP https://… - s8xte : RT @flpsq: Il mondo va a puttane perchè nessuno ascolta più Britney Spears - NikResende : Gimme more da britney spears só me lembra gta V - cosaservelasera : RT @makakog: chi insulta britney spears non merita diritti - inarteziogio : Alla Lidl: Ultimo. Alla Conad: Ultimo. Da Pilato Store: Britney Spears e Kelly Clarkson. -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears “Britney Spears ha le facoltà mentali di una persona in coma” Il Fatto Quotidiano “Britney Spears ha facoltà mentali di uno in coma”/ Rivelazioni choc del suo legale

Britney Spears avrebbe delle facoltà mentali come quelle di una persona in coma. Le dichiarazioni choc del suo avvocato, Sam Ingham ...

L’avvocato di Britney Spears sulla pop star: “Ha le facoltà mentali di una persona in coma”

Non arrivano buone notizie dal fronte americano riguardanti Britney Spears. Secondo quanto riportato dalla testata TMZ, l’avvocato della cantante, Sam Ingham, avrebbe dichiarato in un’udienza incentra ...

Britney Spears avrebbe delle facoltà mentali come quelle di una persona in coma. Le dichiarazioni choc del suo avvocato, Sam Ingham ...Non arrivano buone notizie dal fronte americano riguardanti Britney Spears. Secondo quanto riportato dalla testata TMZ, l’avvocato della cantante, Sam Ingham, avrebbe dichiarato in un’udienza incentra ...