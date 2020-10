X Factor 2020, le categorie assegnate ai giudici sono finalmente ufficiali (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ieri, giovedì 8 ottobre, è andata in onda su Sky Uno il primo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2020. Prima di vedere le scelte di Hell Raton e Mika, i giudici hanno avuto modo di conoscere in modo molto originale le categorie a loro assegnate nella nuova edizione del talent. Scopriamo subito quali sono state le scelte degli autori quest’anno. categorie X Factor 2020 assegnate ai giudici Ecco le categorie assegnate ai giudici di X Factor 14: Mika: Over Emma Marrone: Under Uomini Hell Raton: Under Donne Manuel Agnelli: Gruppi Mika avrà gli Over .@alecattelan nei panni di #dudewithsign ha svelato a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ieri, giovedì 8 ottobre, è andata in onda su Sky Uno il primo appuntamento con i Bootcamp di X. Prima di vedere le scelte di Hell Raton e Mika, ihanno avuto modo di conoscere in modo molto originale lea loronella nuova edizione del talent. Scopriamo subito qualistate le scelte degli autori quest’anno.aiEcco leaidi X14: Mika: Over Emma Marrone: Under Uomini Hell Raton: Under Donne Manuel Agnelli: Gruppi Mika avrà gli Over .@alecattelan nei panni di #dudewithsign ha svelato a ...

