Traffico Roma del 09-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto incidente con cuore sulla Casilina tra viale Alessandrino e via Silicella in uscita dalla città verso il grande raccordo anulare rallentamenti persul raccordo tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna e trasud e Appia in carreggiata interna fortemente rallentato il servizio della linea metro C sull’intera tratta per un treno guasto nei pressi della Stazione Grotte celoni Fontana Candida due manifestazioni Sono in corso nella capitale fino alle 13 una in centro in Piazza del Popolo per il fridaysforfuture e l’altra in zona e precisamente in piazza Gandhi possibili ripercussioni per ilper i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it ...