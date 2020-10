Reinventing Cities, per siti in gara selezionati progetti finalisti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Si e’ chiusa con successo la prima fase del bando internazionale C40 Reinventing Cities con la selezione dei team finalisti per la rigenerazione urbana dei siti in gara con le migliori proposte all’insegna della sostenibilita’ ambientale. La citta’ di Roma partecipa al concorso insieme a Milano, Madrid, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town e Reykjavik. “Con la selezione dei team finalisti dei siti in gara, dopo i risultati per il sito della stazione Tuscolana annunciati con FS Sistemi Urbani ad agosto, si conclude la prima fase del bando internazionale ed entreremo a breve nella seconda. Presto potremo avere progetti innovativi e di grandissima qualita’ per la rigenerazione di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Si e’ chiusa con successo la prima fase del bando internazionale C40con la selezione dei teamper la rigenerazione urbana deiincon le migliori proposte all’insegna della sostenibilita’ ambientale. La citta’ di Roma partecipa al concorso insieme a Milano, Madrid, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town e Reykjavik. “Con la selezione dei teamdeiin, dopo i risultati per il sito della stazione Tuscolana annunciati con FS Sistemi Urbani ad agosto, si conclude la prima fase del bando internazionale ed entreremo a breve nella seconda. Presto potremo avereinnovativi e di grandissima qualita’ per la rigenerazione di ...

