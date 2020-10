Lopalco su Contagi: Le Persone Devono Limitare i Contatti (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’epidemiologo dell’Università di Pisa, Pierluigi Lopalco, parla di Contagi. “Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. E’ necessario Limitare i Contatti al minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo” dichiara. “Dobbiamo capire che in questo momento, se vogliamo evitare un … Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’epidemiologo dell’Università di Pisa, Pierluigi, parla di. “Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. E’ necessarioal minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo” dichiara. “Dobbiamo capire che in questo momento, se vogliamo evitare un …

VercesiErnesto : @ImolaOggi @a_meluzzi ......e intanto la gente, 'rassicurata' dagli scienziati, non usavano le mascherine, aumentan… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco commenta l'aumento dei contagi da #Covid: 'Non possiamo escludere nulla, nemmeno un nu… - ruiciccio : RT @La7tv: #tagada L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco commenta l'aumento dei contagi da #Covid: 'Non possiamo escludere nulla, nemmeno un nu… - La7tv : #tagada L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco commenta l'aumento dei contagi da #Covid: 'Non possiamo escludere nulla,… - Borderline_24 : #Coronavirus in Puglia, #Lopalco: 'Situazione da monitorare, massima prudenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Contagi Coronavirus, Lopalco: “Bisogna limitare al massimo i contatti, non bastano le mascherine” Orizzonte Scuola L'epidemiologo ha consigliato di limitare i contatti al minimo

L'epidemiologo Lopalco ha lanciato l'allarme. Le mascherine non sono sufficienti per evitare il lockdown, bisogna gestire bene i focolai.

Coronavirus, Lopalco: “Bisogna limitare al massimo i contatti, non bastano le mascherine”

"Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. E' necessario limitare i contatti al minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimand ...

L'epidemiologo Lopalco ha lanciato l'allarme. Le mascherine non sono sufficienti per evitare il lockdown, bisogna gestire bene i focolai."Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. E' necessario limitare i contatti al minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimand ...