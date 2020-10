L'Omicidio di John Lennon, il documentario stasera su History (Di venerdì 9 ottobre 2020) A ottant'anni esatti dalla nascita del musicista inglese, stasera alle 21.00 History racconta l'ultimo periodo della sua esistenza con lo speciale L'Omicidio di John Lennon. Per molti appassionati di musica l'8 dicembre del 1980 è una data che segna la fine di un periodo unico per creatività, innovazione e speranze. Quel giorno, a New York, John Lennon viene ucciso per mano di Mark David Chapman. A ottant'anni esatti dalla nascita del musicista inglese, stasera su History alle 21:00 racconta l'ultimo periodo della sua esistenza con lo speciale L'Omicidio di John Lennon. Partendo dallo scioglimento dei Beatles, il documentario descrive la vita di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) A ottant'anni esatti dalla nascita del musicista inglese,alle 21.00racconta l'ultimo periodo della sua esistenza con lo speciale L'di. Per molti appassionati di musica l'8 dicembre del 1980 è una data che segna la fine di un periodo unico per creatività, innovazione e speranze. Quel giorno, a New York,viene ucciso per mano di Mark David Chapman. A ottant'anni esatti dalla nascita del musicista inglese,sualle 21:00 racconta l'ultimo periodo della sua esistenza con lo speciale L'di. Partendo dallo scioglimento dei Beatles, ildescrive la vita di ...

