Gerry Scotti diventa nonno: prima nipotina dal figlio Edoardo

Il conduttore Gerry Scotti ha annunciato che sta per diventare nonno. Suo figlio Edoardo e la compagna, infatti, aspettano una bambina. Gerry Scotti sarà ospite a "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin, nella puntata in onda sabato 10 ottobre su Canale 5 per annunciare che la sua famiglia si sta per allargare.

