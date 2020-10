Alfonso Signorini prende in giro Adua Del Vesco sui social | caos sul web | “Post infimo e disgustoso” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 9 ottobre 2020)ha pubblicato un post su Insatgram in cui è presente uninerenteDel. Il contenuto in questione riguarda lo sfogo che la ragazza ha avuto ieri con i coinquilini del GF Vip. A generare maggiore sgomento, però, è il fatto che il conduttore pare abbia preso inil comportamento della concorrente. Questo sbilanciamento da parte del presentatore, che naturalmente dovrebbe sempre mantenere una posizione neutrale, non è affatto piaciuto agli utenti di Instagram. Per questo in molti hanno commentato la vicenda in modo negativo. Vediamo cosa è successo. Ilincriminato diDelAlcune ore fa, il conduttore del GF Vip,...