«Sbagli tu… e sbaglio pure io», parte lo schiaffone del prof allo studente senza mascherina in classe – Il video

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)

«Sbagli tu, ma sbaglio pure io». Con queste parole un professore dell'istituto di istruzione superiore "Pomponio Leto" di Teggiano, in provincia di Salerno, ha rimproverato uno studente perché non indossava la mascherina in classe, ormai obbligatoria per l'emergenza Coronavirus. Il prof ha quindi dato un ceffone al ragazzo e poi lo ha strattonato più volte tenendolo per il cappuccio. L'episodio è stato filmato dai compagni di classe, che hanno condiviso il video su WhatsApp e sui social network. Mentre i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno aperto un'indagine, coordinata dalla ...

