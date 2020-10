Pierluigi Diaco, Tommaso Zorzi durissimo contro di lui: “Io so perché gli hanno chiuso il programma … dice cose agghiaccianti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pierluigi Diaco, dalla settimana prima del 4 settembre, data in cui la Rai aveva deciso che il suo programma “Io e te” non sarebbe più andato in onda, ha dovuto chiudere la trasmissione per un caso di covid. Già al pubblico dispiaceva tantissimo che la trasmissione chiudeva il 4 settembre perché piaceva tantissimo ma poi, poi la chiusura anticipata ha davvero dispiaciuto tutto. Il prima a essere rimasto male è stato proprio Diaco che, però, ha anche spiegato che il protocollo Rai in caso di covid è molto rigido e, nonostante lui abbia sperato fino all’ultimo che il programma sarebbe ricominciato almeno per salutare il suo pubblico, ciò non è stato possibile perché non sono arrivati per tempo i risultati che ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020), dalla settimana prima del 4 settembre, data in cui la Rai aveva deciso che il suo“Io e te” non sarebbe più andato in onda, ha dovuto chiudere la trasmissione per un caso di covid. Già al pubblico dispiaceva tantissimo che la trasmissione chiudeva il 4 settembre perché piaceva tantissimo ma poi, poi la chiusura anticipata ha davvero dispiaciuto tutto. Il prima a essere rimasto male è stato proprioche, però, ha anche spiegato che il protocollo Rai in caso di covid è molto rigido e, nonostante lui abbia sperato fino all’ultimo che ilsarebbe ricominciato almeno per salutare il suo pubblico, ciò non è stato possibile perché non sono arrivati per tempo i risultati che ...

