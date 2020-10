Ok Computer | da Freud a Kafka l’orrore sublimato in malinconia è bellezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Inequivocabilmente, chiunque ha prestato ascolto almeno una volta alla musica dei Radiohead ha spontaneamente associato tale sonorità alle categorie della tristezza e della depressione. Ma ovviamente al suo interno giace una complessità tale che sarebbe difficile da descrivere persino in un romanzo. Inglobata temporalmente nel periodo storico antecedente il XXI secolo, l’opera di cui facciamo riferimento è innervata dal cosiddetto Pre-millennium tension. Uno stato d’animo caratteristico di quegli anni in cui paura, sogno, rabbia,, poesia e politica erano consustanziali nelle persone. “Non c’è un significato dietro a OK. L’unico messaggio è il caos” – Thom Yorke Per l’anniversario della nascita dello storico cantante e leader della ...