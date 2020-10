Natasha Stefanenko | “Lotta al cancro? Mia suocera è un esempio”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)è ambassador della Breast Cancer Campaign 2020, l’importante appuntamento che da 28 anni si rinnova ogni ottobre con l’obiettivo di sconfiggere il tumore al seno. Ideata da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies, in Italia, per il sesto anno consecutivo, si rinnova la partnership con Fondazione AIRC per la ricerca sul. Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nel genere femminile: in Italia colpisce 53.000 donne ogni anno, una donna su nove nell’arco della vita. Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma c’è ancora molto da fare per riuscire a curare tutte le donne (dati AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI, I numeri del ...