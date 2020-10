“In Nagorno-Karabakh razzi di continuo nella notte, ho paura di ripiombare nel trauma. Proteggeteci dalla Turchia” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il conflitto in Nagorno-Karabakh tra forze azere e armene è giunto all’undicesimo giorno di combattimenti. Nelle ultime ore l’apice della violenza ha scosso la capitale dell’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh, a totale maggioranza armena, Step’anakert (Khankendi in azero). L’artiglieria di Baku, piazzata ad una sessantina di chilometri, oltre la ‘Ghost town’ di Agdam, ha bombardato pesantemente la città e i villaggi circostanti dopo che nei giorni scorsi aveva messo nel mirino la città di Mart’akert, altro centro del Nagorno Karabakh reclamato dall’Azerbaigian. La stima delle vittime viene continuamente aggiornata, ma oltre ai militari caduti da ambo le parti, adesso cresce il numero di morti civili. Fonti di Step’anakert, riprese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il conflitto intra forze azere e armene è giunto all’undicesimo giorno di combattimenti. Nelle ultime ore l’apice della violenza ha scosso la capitale dell’autoproclamata Repubblica dell’Artsakh, a totale maggioranza armena, Step’anakert (Khankendi in azero). L’artiglieria di Baku, piazzata ad una sessantina di chilometri, oltre la ‘Ghost town’ di Agdam, ha bombardato pesantemente la città e i villaggi circostanti dopo che nei giorni scorsi aveva messo nel mirino la città di Mart’akert, altro centro delreclamato dall’Azerbaigian. La stima delle vittime viene continuamente aggiornata, ma oltre ai militari caduti da ambo le parti, adesso cresce il numero di morti civili. Fonti di Step’anakert, riprese ...

FMCastaldo : Esprimo forte preoccupazione per gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, il conflitto rischia di destabilizzare la… - annamasera : RT @giostabile: Nagorno Karabakh in fiamme, la capitale Stepanakert bombardata tutta la notte - fattoquotidiano : “In Nagorno-Karabakh razzi di continuo nella notte, ho paura di ripiombare nel trauma. Proteggeteci dalla Turchia” - S_Zoppellaro : RT @ZonadiGuerra1: Intervista di Stefano Colombo per The Submarine a Simone Zoppellaro @S_Zoppellaro - giostabile : Nagorno Karabakh in fiamme, la capitale Stepanakert bombardata tutta la notte -