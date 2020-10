Tommaso Zorzi scopre l’AresGate: “Dietro c’è un burattinaio e Adua sapeva…” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tommaso Zorzi avrà mille difetti, sarà permaloso ed egocentrico, ma non è uno sprovveduto in fatto di gossip, sa bene come funzionano certe cose, ha partecipato ad altri reality, è un lettore di Biccy e un amante del trash, quindi ha già capito cosa ci può essere dietro alle bugie di Adua e alle sue finte storie d’amore. Lunedì notte prima di andare a letto l’influencer ha chiarito con Matilde Brandi e durante una chiacchierata con la ballerina ha detto che secondo lui la Del Vesco faceva parte di un meccanismo complicato e che le relazioni studiate a tavolino avevano un burattinaio che le orchestrava. “C’è qualcosa di più strano di quello che pensiamo. Lei a questo punto è in una posizione scomoda che non può dire ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 ottobre 2020)avrà mille difetti, sarà permaloso ed egocentrico, ma non è uno sprovveduto in fatto di gossip, sa bene come funzionano certe cose, ha partecipato ad altri reality, è un lettore di Biccy e un amante del trash, quindi ha già capito cosa ci può essere dietro alle bugie die alle sue finte storie d’amore. Lunedì notte prima di andare a letto l’influencer ha chiarito con Matilde Brandi e durante una chiacchierata con la ballerina ha detto che secondo lui la Del Vesco faceva parte di un meccanismo complicato e che le relazioni studiate a tavolino avevano unche le orchestrava. “C’è qualcosa di più strano di quello che pensiamo. Lei a questo punto è in una posizione scomoda che non può dire ...

