Michel propone conferenza multilaterale su Mediterraneo est

(Di martedì 6 ottobre 2020) BRUXELLES, OCT 6 - "Ci sono conflitti dispute e molte sfide che si sovrappongono nelorientale, per questo ho proposto unaper affrontare le questioni che ...

Ultime Notizie dalla rete : Michel propone

ANSA Nuova Europa

"Ci sono conflitti dispute e molte sfide che si sovrappongono nel Mediterraneo orientale, per questo ho proposto una conferenza multilaterale per affrontare le questioni che richiedono soluzioni multi ...06 ott 2020 - I retroscena del kolossal progettato, e non realizzato, dal regista di "El Topo" e di "La montagna sacra" ...