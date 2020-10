La maggioranza non ha il numero legale e prova ad abbassare il quorum: in missione gli assenti per Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Infilata in un vicolo cieco dal trappolone del centrodestra e dalla propria “sciatteria”, la maggioranza finisce per non avere i numeri alla Camera sulla risoluzione che dovrà affrontare la seconda ondata di coronavirus, proroga dello stato di emergenza compresa, e si trova costretta a rinviare il voto a domani. Con effetto a catena sul consiglio dei ministri, previsto per stasera e slittato di conseguenza, ma anche con il timore incombente che accada di nuovo. A partire dal prossimo voto sulla Nadef, che richiede la maggioranza qualificata di 316 sì. Dove trovarli, visto che degli 80 assenti odierni la metà era in isolamento fiduciario, ma degli altri non si hanno notizie? Perché a inguaiare i giallorossi, più che la mancata partecipazione al voto di un’”opposizione poco ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Infilata in un vicolo cieco dal trappolone del centrodestra e dalla propria “sciatteria”, lafinisce per non avere i numeri alla Camera sulla risoluzione che dovrà affrontare la seconda ondata di coronavirus, proroga dello stato di emergenza compresa, e si trova costretta a rinviare il voto a domani. Con effetto a catena sul consiglio dei ministri, previsto per stasera e slittato di conseguenza, ma anche con il timore incombente che accada di nuovo. A partire dal prossimo voto sulla Nadef, che richiede laqualificata di 316 sì. Dove trovarli, visto che degli 80odierni la metà era in isolamento fiduciario, ma degli altri non si hanno notizie? Perché a inguaiare i giallorossi, più che la mancata partecipazione al voto di un’”opposizione poco ...

MolinariRik : Se c'è emergenza sanitaria perché la maggioranza non è in aula? Forse non ci credono nemmeno loro? Non riescono nem… - FratellidItalia : Alla Camera sinistra e M5S non riescono a garantire il numero legale nel voto sulla risoluzione sulle misure di con… - RaiCultura : ? “Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza.” GALILEO GALILEI #CondividiLaCultura ?? #Scienza - INapodano : RT @luigivanti: Ciò che è’ accaduto oggi alla Camera è’ gravissimo. Ben 117 parlamentari della Maggioranza non erano in Aula per votare le… - antobiso : RT @Nich_Ferrante: La destra fa mancare il numero legale a @Montecitorio su #coronavirus, approfittando di una 40ina di deputati della magg… -

Ultime Notizie dalla rete : maggioranza non La maggioranza non ha il numero legale e prova ad abbassare il quorum: in missione gli assenti per Covid L'HuffPost M5S, Stati generali il 7-8 novembre Lombardi all’attacco di Casaleggio

Non solo per la prima votazione serve la maggioranza degli iscritti. Tempi e numeri che fanno pensare che le votazioni per eventuali modifiche dello statuto si svolgeranno (molto probabilmente ...

Dimissioni del vicepresidente Olivi: rinviata la sostituzione

Stamane non è seguita - alla presa d’atto delle dimissioni - l’elezione suppletiva del nuovo vicepresidente, che presenza dei due terzi dell’aula e voto favorevole (segreto) della maggioranza assoluta ...

Non solo per la prima votazione serve la maggioranza degli iscritti. Tempi e numeri che fanno pensare che le votazioni per eventuali modifiche dello statuto si svolgeranno (molto probabilmente ...Stamane non è seguita - alla presa d’atto delle dimissioni - l’elezione suppletiva del nuovo vicepresidente, che presenza dei due terzi dell’aula e voto favorevole (segreto) della maggioranza assoluta ...