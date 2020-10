Inter, Lautaro è rimasto e ora si accelera per il rinnovo (Di martedì 6 ottobre 2020) Lautaro Martinez è rimasto all’Inter e adesso i nerazzurri pensano al rinnovo contrattuale Dopo il lungo corteggiamento del Barcellona, Lautaro Martinez è rimasto all’Inter e in questo inizio di campionato sta dimostrando di averlo fatto con grande voglia. Tre gol in tre partite per l’argentino, contro tutte le squadre affrontate dai nerazzurri. E ora la dirigenza milanese pensa di accelerare il rinnovo di contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro vorrebbe un ingaggio da top player; vicino ai 7 milioni che percepiscono Lukaku, Eriksen e Sanchez. L’intenzione dell’Inter sarebbe però diversa. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)Martinez èall’e adesso i nerazzurri pensano alcontrattuale Dopo il lungo corteggiamento del Barcellona,Martinez èall’e in questo inizio di campionato sta dimostrando di averlo fatto con grande voglia. Tre gol in tre partite per l’argentino, contro tutte le squadre affrontate dai nerazzurri. E ora la dirigenza milanese pensa dire ildi contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro vorrebbe un ingaggio da top player; vicino ai 7 milioni che percepiscono Lukaku, Eriksen e Sanchez. L’intenzione dell’sarebbe però diversa. ...

Inter : ???? | LAAAAUTAAAAROOOOOO!!! 29' - Percussione di Perisic, sul rimpallo #Lautaro è il più veloce di tutti e trafigge… - Inter : ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ??… - Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo all'Olimpico, siamo in vantaggio grazie al sigillo di #Lautaro Martinez: dai raga… - sportli26181512 : Inter e Lautaro Martinez, prove di rinnovo: Dopo il 'naufragio' Barcellona, e tre gol in tre gare, l'argentino vuol… - sportli26181512 : Inter, rinnovo Lautaro: la richiesta del giocatore: L'Inter, chiuso il mercato, ora inizierà a pensare al...… -