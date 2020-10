AIC | il pres Calcagno | “Bisogna applicare il protocollo alla lettera Playoff e playout? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di martedì 6 ottobre 2020) Parola a Umberto.Ilidente dell'AIC, intervistato ai microfoni di "Radio Punto Nuovo", è tornato a parlare dell'aumento dei casi di positività in Serie A e della possibilità di giocare ie i. Di seguito, le sue dichiarazioni."L'aumento dei casi e dei rischi per i calciatori? L'AIC sta portando avanti una visione di sistema, anche se con una premessa: sapevamo che il periodo autunnale ed invernale avrebbe reso più complicata una convivenza con il virus, rispettoria estiva. Detto questo, iloggi è l'unico strumento che abbiamo per andare avanti, come ribadito anche dal Ministro dello Sport. C'è bisogno che tutti lo applichino scrupolosamente. Noi siamo garanti della parità ...