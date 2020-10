Palazzo Chigi precisa, nessuna chiusura locali o restrizione orari (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Non c’è nessuna intenzione da parte del Governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”. E’ quanto chiariscono fonti di Palazzo Chigi. Governo a lavoro sulle nuove misure che saranno contenute nel nuovo DPCM, atteso in Consiglio dei Ministri in programma stasera alle 21, salvo slittamenti. Il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il Ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, incontreranno i Presidenti di Regione, i rappresentanti dell’ANCI e dell’Unione delle province per illustrare i contenuti del nuovo DPCM e del Decreto per una stretta alle nome anti contagio da ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Non c’èintenzione da parte del Governo di chiudere ristoranti, bar ecome si legge su alcune testate, né di anticiparne l’o diintroducendo di fatto un coprifuoco”. E’ quanto chiariscono fonti di. Governo a lavoro sulle nuove misure che saranno contenute nel nuovo DPCM, atteso in Consiglio dei Ministri in programma stasera alle 21, salvo slittamenti. Il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il Ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto si apprende, incontreranno i Presidenti di Regione, i rappresentanti dell’ANCI e dell’Unione delle province per illustrare i contenuti del nuovo DPCM e del Decreto per una stretta alle nome anti contagio da ...

