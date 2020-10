Ora è anche ufficiale: Chievo Verona, ecco Ciciretti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due giorni fa vi abbiamo anticipato Ciciretti al Chievo Verona, il club veneto ora ha comunicato il suo arrivo. Questa la nota ufficiale: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’SS Calcio Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/2021, le prestazioni sportive del calciatore Amato Ciciretti. Centrocampista d’attacco, Ciciretti nato a Roma il 31/12/1993, andrà a rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Alfredo Aglietti. Fantasista che ama creare assist per i compagni d’attacco, Ciciretti vanta, tra le altre, 18 presenze (e 2 gol) in Serie A e 75 presenze in Serie B, condite da 13 reti e 17 assist. In carriera ha vestito le maglie di Roma, Benevento, Parma, Napoli, Ascoli, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due giorni fa vi abbiamo anticipatoal, il club veneto ora ha comunicato il suo arrivo. Questa la nota: “L’A.C.comunica di aver acquisito dall’SS Calcio Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/2021, le prestazioni sportive del calciatore Amato. Centrocampista d’attacco,nato a Roma il 31/12/1993, andrà a rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Alfredo Aglietti. Fantasista che ama creare assist per i compagni d’attacco,vanta, tra le altre, 18 presenze (e 2 gol) in Serie A e 75 presenze in Serie B, condite da 13 reti e 17 assist. In carriera ha vestito le maglie di Roma, Benevento, Parma, Napoli, Ascoli, ...

