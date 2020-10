In coda per un incidente, scopre che la vittima è sua madre. A pochi metri da lui (Di lunedì 5 ottobre 2020) incidente tragico sull’autostrada A4, nella provincia di Bergamo. Durante la tarda serata di sabato 3 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale mortale. Ad aver perso la vita una donna di 67 anni, e questo è solo uno dei due risvolti tragici dell’episodio. Il figlio della vittima ha scoperto dell’incidente avuto dalla madre proprio mentre era in fila in auto, bloccato a causa del suddetto sinistro. L’accadimento si è verificato tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello del Monte attorno alle 22. Data la ricostruzione delle forze dell’ordine, una Renault Megane Scenic avrebbe tamponato la Smart guidata dalla vittima, che risponde al nome di Luigina Belotti. Il violento tamponamento dunque ha fatto sbalzare quest’ultima fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)tragico sull’autostrada A4, nella provincia di Bergamo. Durante la tarda serata di sabato 3 ottobre 2020 si è verificato unstradale mortale. Ad aver perso la vita una donna di 67 anni, e questo è solo uno dei due risvolti tragici dell’episodio. Il figlio dellaha scoperto dell’avuto dallaproprio mentre era in fila in auto, bloccato a causa del suddetto sinistro. L’accadimento si è verificato tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello del Monte attorno alle 22. Data la ricostruzione delle forze dell’ordine, una Renault Megane Scenic avrebbe tamponato la Smart guidata dalla, che risponde al nome di Luigina Belotti. Il violento tamponamento dunque ha fatto sbalzare quest’ultima fuori ...

zaiapresidente : Questo in segno di rispetto per chi (anziano, lavoratore, neonato o bimbo) si mette in coda per fare i tamponi ai n… - BREAKVANGEL : @itsfunkier No, li ha persi per le tinte per victorious e anche per la coda di cavallo - Lantidotosocial : RT @DLabanti: #Fortitudo Al di là delle sconfitte e dei problemi contingenti, sono le prestazioni a essere preoccupanti. Meglio un mese fa.… - TrafficoA : A1 - Frosinone-Anagni - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 2 km tra Ferentino e Anagni per incidente - fr4nc15_93 : Anche noto come 'Cërnaja akula' o Squalo Nero, il Ka-50 è stato uno degli elicotteri d'attacco più utilizzati nell'… -

Ultime Notizie dalla rete : coda per Bergamo, bloccato in coda per un incidente: la vittima è sua madre IL GIORNO Over the moon: nella colonna sonora Elodie

Il brano, che nel film accompagnerà i titoli di coda, è la versione italiana di “Rocket to the Moon”, la prima canzone che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno scritto per il ...

Incidente in A4, morta una donna: figlio lo scopre mentre è fermo in coda

Presente sul luogo dello schianto anche la Polizia stradale di Seriate, competente per territorio, che ha isolato l’area ... Il figlio la stava seguendo in auto a distanza ed è rimasto bloccato in ...

Il brano, che nel film accompagnerà i titoli di coda, è la versione italiana di “Rocket to the Moon”, la prima canzone che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno scritto per il ...Presente sul luogo dello schianto anche la Polizia stradale di Seriate, competente per territorio, che ha isolato l’area ... Il figlio la stava seguendo in auto a distanza ed è rimasto bloccato in ...