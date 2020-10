GF Vip, Tommaso Zorzi in lacrime: la telefonata della madre in diretta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Emozionante sorpresa per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Il concorrente viene convocato da Alfonso Signorini in Mistery Room, dove viene affrontato il delicato discorso del rapporto con il padre. Ma per l’influencer arriva una bellissima sorpresa: una telefonata da parte di mamma Armanda che lo fa scoppiare in lacrime. Tommaso Zorzi e il rapporto con il padre In Mistery Room, Tommaso Zorzi affronta con Alfonso Signorini un delicato argomento: il complicato rapporto con il padre. Il rapporto con la figura paterna è sempre stato positivo, sino al momento del divorzio dalla madre che l’ha portato ad allontanarsi anche da Tommaso. Il giovane influencer, davanti una fotografia d’infanzia che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Emozionante sorpresa peral Grande Fratello Vip. Il concorrente viene convocato da Alfonso Signorini in Mistery Room, dove viene affrontato il delicato discorso del rapporto con il padre. Ma per l’influencer arriva una bellissima sorpresa: unada parte di mamma Armanda che lo fa scoppiare ine il rapporto con il padre In Mistery Room,affronta con Alfonso Signorini un delicato argomento: il complicato rapporto con il padre. Il rapporto con la figura paterna è sempre stato positivo, sino al momento del divorzio dallache l’ha portato ad allontanarsi anche da. Il giovane influencer, davanti una fotografia d’infanzia che ...

