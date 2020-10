FMI: da investimenti pubblici spinta a PIL e occupazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Gli investimenti pubblici giocano un ruolo centrale nella ripresa economica post coronavirus perché possono “aiutare a rilanciare l’attività dopo il più profondo collasso nella storia contemporanea”. E’ quanto sostiene il FMI in uno dei capitoli analitici del Fiscal Monitors, che sarà pubblicato la settimana prossima nell’ambito delle riunioni annuali virtuali del Fondo. Gli investimenti pubblici possono “creare milioni di posti di lavoro direttamente nel breve termine e altri milioni indirettamente nel lungo termine”, mette in evidenza il FMI, precisando che gli investimenti pubblici hanno il “potenziale di generare direttamente fra i 2 e gli 8 posti di lavoro per ogni milione speso nelle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Gligiocano un ruolo centrale nella ripresa economica post coronavirus perché possono “aiutare a rilanciare l’attività dopo il più profondo collasso nella storia contemporanea”. E’ quanto sostiene il FMI in uno dei capitoli analitici del Fiscal Monitors, che sarà pubblicato la settimana prossima nell’ambito delle riunioni annuali virtuali del Fondo. Glipossono “creare milioni di posti di lavoro direttamente nel breve termine e altri milioni indirettamente nel lungo termine”, mette in evidenza il FMI, precisando che glihanno il “potenziale di generare direttamente fra i 2 e gli 8 posti di lavoro per ogni milione speso nelle ...

Advertising

TV7Benevento : Fmi: con +1% Pil investimenti pubblici +7 mln posti in economie avanzate... - confcoopbg : RT @GiuseppeGuerin1: Disastri ambientali e cambiamenti climatici, per andare oltre la retorica servono analisi e studi, ma anche investimen… - MontagnaUncem : RT @GiuseppeGuerin1: Disastri ambientali e cambiamenti climatici, per andare oltre la retorica servono analisi e studi, ma anche investimen… - GiuseppeGuerin1 : Disastri ambientali e cambiamenti climatici, per andare oltre la retorica servono analisi e studi, ma anche investi… -