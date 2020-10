Biagio Antonacci pronto a farci sognare: "Suite 102.5 Prime Time Live", un evento intimo e raro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Appuntamento per le 21 di stasera, lunedì 5 ottobre. Grande evento, imperdibile, della radio più ascoltata d'Italia: in diretta dagli studi milanese di RTL102.5 andrà in onda la Suite 102.5 Prime Time Live. Ospite il grande Biagio Antonacci, che si esibirà con musiche d brividi "Finalmente amplificheremo la corda della mia chitarra, con il mio chitarrista e il mio percussionista. Stasera dovevamo essere al teatro Carcano, avevamo venti appuntamenti tra settembre e ottobre, li rifaremo il prossimo anno”, racconta Antonacci. Tra le sue riflessioni c'è sicuramente quella legata a come il mondo dello spettacolo e della musica sta vivendo (o sopravvivendo) ai tempi del Coronavirus. “Il settore dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Appuntamento per le 21 di stasera, lunedì 5 ottobre. Grande, imperdibile, della radio più ascoltata d'Italia: in diretta dagli studi milanese di RTL102.5 andrà in onda la102.5. Ospite il grande, che si esibirà con musiche d brividi "Finalmente amplificheremo la corda della mia chitarra, con il mio chitarrista e il mio percussionista. Stasera dovevamo essere al teatro Carcano, avevamo venti appuntamenti tra settembre e ottobre, li rifaremo il prossimo anno”, racconta. Tra le sue riflessioni c'è sicuramente quella legata a come il mondo dello spettacolo e della musica sta vivendo (o sopravvivendo) ai tempi del Coronavirus. “Il settore dello ...

Ospite il grande Biagio Antonacci, che si esibirà con musiche d brividi "Finalmente amplificheremo la corda della mia chitarra, con il mio chitarrista e il mio percussionista. Stasera dovevamo essere ...

Biagio Antonacci live su RTL 102.5: “Viviamo per comunicare”

[CS] Suite 102.5 Prime Time Live debutta lunedì 5 ottobre in diretta su RTL 102.5 con Biagio Antonacci. Il cantautore ne ha parlato in diretta a Non Stop ...

