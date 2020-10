Ballottaggi in Lombardia, il Pd tiene Lecco ed espugna Legnano, Corsico e Saronno: “Ora la Regione è contendibile” (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO – Il Partito Democratico esce rafforzato dalle elezioni comunali in Lombardia. Dopo aver vinto due settimane fa a Mantova, Segrate e Somma Lombardo, oggi è arrivato anche il successo a Lecco, dove il centrosinistra continuerà a governare con Mauro Gattinoni, dopo i 10 anni di Virginio Brivio e nonostante una profonda spaccatura nel centrosinistra, rientrata con la convergenza al ballottaggio della lista dell’ex assessore Valsecchi. Il Pd espugna anche Legnano, Corsico e Saronno, tutti paesi che venivano da un’amministrazione di centrodestra. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO – Il Partito Democratico esce rafforzato dalle elezioni comunali in Lombardia. Dopo aver vinto due settimane fa a Mantova, Segrate e Somma Lombardo, oggi è arrivato anche il successo a Lecco, dove il centrosinistra continuerà a governare con Mauro Gattinoni, dopo i 10 anni di Virginio Brivio e nonostante una profonda spaccatura nel centrosinistra, rientrata con la convergenza al ballottaggio della lista dell’ex assessore Valsecchi. Il Pd espugna anche Legnano, Corsico e Saronno, tutti paesi che venivano da un’amministrazione di centrodestra.

