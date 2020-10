«De Laurentiis voleva rinvio ma Juve rispetta regole»

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Demi ha scritto un messaggio. Ho risposto che lantus come sempre si attiene ai regolamenti. Il messaggio era rimandiamo la partita, ma da parte mia abbiamo i regolamenti e delle norme che ci dicono come comportarci”. Lo ha detto il presidente dellantus Andrea Agnelli, intervistato da Sky. “C’è un protocollo della … L'articolo «Dema» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GoalItalia : ?? Le parole di #Agnelli ?? 'De Laurentiis mi ha scritto: voleva il rinvio' 'Gli ho risposto che noi rispettiamo i r… - Juventinodoc78 : RT @GoalItalia: ?? Le parole di #Agnelli ?? 'De Laurentiis mi ha scritto: voleva il rinvio' 'Gli ho risposto che noi rispettiamo i regolamen… - pedelinilore86 : RT @GoalItalia: ?? Le parole di #Agnelli ?? 'De Laurentiis mi ha scritto: voleva il rinvio' 'Gli ho risposto che noi rispettiamo i regolamen… - Nic67finalfine : RT @GoalItalia: ?? Le parole di #Agnelli ?? 'De Laurentiis mi ha scritto: voleva il rinvio' 'Gli ho risposto che noi rispettiamo i regolamen… - Melania9811 : RT @GoalItalia: ?? Le parole di #Agnelli ?? 'De Laurentiis mi ha scritto: voleva il rinvio' 'Gli ho risposto che noi rispettiamo i regolamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis voleva

Allo Juventus Stadium ci sono la Juventus e la squadra arbitrale, non il Napoli: la squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano, mentre per la Lega non c'erano ..."De Laurentiis mi ha scritto un messaggio proponendo di rimandare la partita. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti e c'è un protocollo chiaro, secondo me ben fatto, che noi abbiam ...