Tasse | allarme Cgia | “Il governo deve tagliarle di almeno 20 miliardi”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Ilgiallofucsiatagliare ledi20 miliardi. A lanciare l’è ladi Mestre che numeri alla mano fa il quadro sulla pressione fiscale in Italia, divenuta insostenibile alla luce della crisi economica post-lockdown. “Con la prossima legge di Bilancio è necessario un intervento choc che nel giro di qualche anno riduca di3-4 punti percentuali la pressione fiscale. Chi ritiene che siano sufficienti solo 10 miliardi si sbaglia di grosso: questa cifra è insufficiente. Per il 2021 è necessaria una contrazione di20 miliardi di euro“. A stimare il taglio necessario è lain uno studio. “Abbassare anche la spesa ...

ilcorriereblog : - ladympl : Il fallimento della politica raffazzonata dei #5stelle a danno degli #italiani che pagano le tasse.… - falcomarzano : @matteosalvinimi E che cavolo vuol dire questo Giordano piu babau che giornalista. Se hanno perso 11regioni vuol di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse allarme

Il Primato Nazionale

"Si evitino però organizzazioni improvvisate che creano non pochi danni agli operatori turistici e lasciano solo un’immagine pessima dell’Isola”. L'articolo Tamponi rapidi all’aeroporto di Palermo, at ...Ad Alimena, durante la seduta del Consiglio Comunale, per l’approvazione delle aliquote Imu anno 2020 e le tariffe provvisorie TARI 2020, l’opposizione Alimena Futura, rappresentata da Salvatore Scelf ...