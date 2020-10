Juventus-Napoli | De Laurentiis chiama Agnelli | “rinviamo la partita”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ilsi è sottoposto al secondo giro di tamponi che hanno fatto emergere la positività di un membro dello staff e del centrocampista Zielinski. E’ atteso il responso degli altri test, al momento la partita contro laè confermata ma molto dipenderà dai nuovi risultati. Nel frattempo emerge un retroscena sul presidente De, svelato dal ‘Corriere dello Sport’. Il numero uno del club azzurro avrebbeto il collega Andrea, chiedendo il rinvio della partita fissata per domenica sera. Il senso del discorso è stato questo: anche i calciatori bianconeri possono rischiare di contrarre il virus perché non è sicuro al 100% che il terzo giro di tamponi riesca a individuare tutte le positività. De ...

C’è apprensione in Serie A per il recente focolaio di coronavirus che ha coinvolto il Genoa. La squadra rossoblù aveva giocato contro il Napoli e molti dei calciatori era stati protagonisti sul campo.dopo Genoa e Napoli, potrebbe scoppiare all'interno della Juventus? Il momento è delicato e nel governo del calcio l'imbarazzo è forte, ma la dirigenza del Napoli è in contatto continui con i vertici ...