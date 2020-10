Grande Fratello Vip 5, la squalifica di Denis Dosio e le sue parole in studio con Alfonso Signorini (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 Denis Dosio squalificato per una bestemmia, ecco la sua reazione (video) La puntata del Grande Fratello Vip 5 ha visto l’espulsione di Denis Dosio dopo la bestemmia sfuggita al ragazzo durante la notte mentre era con altri concorrenti che subito si sono resi conto di quanto accaduto. Inevitabile l’espulsione nonostante il tono paterno di Alfonso Signorini che capisce come fosse un qualcosa di sfuggito e non volontario e di Denis che punta sul pietismo del “prego per aiutare mia nonna a combattere il cancro” che forse poteva evitare. Sarebbe stato più elegante e intelligente dire “mi è sfuggito ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 3 ottobre 2020)Vip 5to per una bestemmia, ecco la sua reazione () La puntata delVip 5 ha visto l’espulsione didopo la bestemmia sfuggita al ragazzo durante la notte mentre era con altri concorrenti che subito si sono resi conto di quanto accaduto. Inevitabile l’espulsione nonostante il tono paterno diche capisce come fosse un qualcosa di sfuggito e non volontario e diche punta sul pietismo del “prego per aiutare mia nonna a combattere il cancro” che forse poteva evitare. Sarebbe stato più elegante e intelligente dire “mi è sfuggito ...

