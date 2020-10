Bake Off 2020: signori giudici, mettetevi d’accordo (Di sabato 3 ottobre 2020) Ernst Knam e Damiano Carrara Il tema portante della quinta puntata di Bake Off Italia è stato quello del doppio, con doppia eliminazione e doppie torte per ogni prova. Curiosamente, proprio in questa puntata la divergenza di idee tra i due giudici Ernst Knam e Damiano Carrara – soli senza né Csaba Dalla Zorza né Clielia D’Onofrio – si è fatta notare, tanto da mandare in confusione concorrenti e telespettatori, che hanno sospettato di vederci… doppio. I due uomini di casa, per quanto affiatati e burloni insieme, nel giudicare i dolci realizzati dagli aspiranti pasticceri hanno espresso alcuni pareri diametralmente opposti, tanto che capire chi potesse finire sul fondo della classifica è stato difficile. E se il re del cioccolato esaltava un dolce, complimentandosi con il concorrente che lo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 ottobre 2020) Ernst Knam e Damiano Carrara Il tema portante della quinta puntata diOff Italia è stato quello del doppio, con doppia eliminazione e doppie torte per ogni prova. Curiosamente, proprio in questa puntata la divergenza di idee tra i dueErnst Knam e Damiano Carrara – soli senza né Csaba Dalla Zorza né Clielia D’Onofrio – si è fatta notare, tanto da mandare in confusione concorrenti e telespettatori, che hanno sospettato di vederci… doppio. I due uomini di casa, per quanto affiatati e burloni insieme, nel giudicare i dolci realizzati dagli aspiranti pasticceri hanno espresso alcuni pareri diametralmente opposti, tanto che capire chi potesse finire sul fondo della classifica è stato difficile. E se il re del cioccolato esaltava un dolce, complimentandosi con il concorrente che lo ...

