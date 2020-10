Anche ad ottobre l’SMS Amazon con Prime in regalo ma la truffa incombe (Di sabato 3 ottobre 2020) A distanza di qualche settimana torna l’SMS Amazon che annuncia Prime in regalo per i nuovi clienti. Un messaggio davvero virale in queste ore e che nasconde, esattamente come in passato, una truffa ai danni di qualche ignaro utente, magari non molto preparato sui recenti tentativi di phishing e dunque truffa. Solo a settembre abbiamo segnalato un paio di volte ai nostri lettori altrettante ondate di spam ai danni degli italiani. L’SMS Amazon allora come ora, aveva un testo all’apparenza innocuo con il riferimento all’abbonamento Amazon Prime in regalo. La comunicazione accenna ad un secondo tentativo di contatto per consegnare lo speciale dono e la cosa mette in allarme il ricevente che è subito ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) A distanza di qualche settimana torna l’SMSche annunciainper i nuovi clienti. Un messaggio davvero virale in queste ore e che nasconde, esattamente come in passato, unaai danni di qualche ignaro utente, magari non molto preparato sui recenti tentativi di phishing e dunque. Solo a settembre abbiamo segnalato un paio di volte ai nostri lettori altrettante ondate di spam ai danni degli italiani. L’SMSallora come ora, aveva un testo all’apparenza innocuo con il riferimento all’abbonamentoin. La comunicazione accenna ad un secondo tentativo di contatto per consegnare lo speciale dono e la cosa mette in allarme il ricevente che è subito ...

pdnetwork : Domenica 4 e lunedì 5 ottobre diversi comuni italiani, fra cui 9 capoluoghi di provincia, torneranno alle urne per… - LegaSalvini : HA DIFESO LA NOSTRA PATRIA. LUI HA DIFESO ANCHE ME! MENO 2 GIORNI al processo a Salvini (3 ottobre, Catania).… - fanpage : USA, positivo anche il capo della campagna elettorale di Trump #3ottobre - albe_medinelli : RT @GavinoSanna1967: Marzo 2020 DPCM vieta uso mascherine a non malati, mass media ripetono in continuazione 'servono a poco, hanno controi… - SvSport1 : Covid, il Varese recupera l'esordio casalingo il 21 ottobre. Rischio rinvio anche per il turno infrasettimanale con… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche ottobre Ottobre è il mese del benessere psicologico: per ottenerlo, consideriamo anche la sessualità Il Fatto Quotidiano Buono scuola Lombardia, dal 5 Ottobre le domande

"Anche quest'anno - commenta il presidente della Regione Lombardia - confermiamo convintamente la nostra politica a favore della libertà di scelta educativa, con un intervento che prevede risorse per ...

U&D anticipazioni: nuova delusione per Gemma, Sirius e quel bacio che non ti aspetti. La novità di Maria De Filippi

Anche la puntata registrata il 2 ottobre è stata ricca di novità e grazie a “NewsUeD” sappiamo in anteprima cosa è accaduto. Come sempre, ampio spazio in apertura è stato dedicato a Gemma.

"Anche quest'anno - commenta il presidente della Regione Lombardia - confermiamo convintamente la nostra politica a favore della libertà di scelta educativa, con un intervento che prevede risorse per ...Anche la puntata registrata il 2 ottobre è stata ricca di novità e grazie a “NewsUeD” sappiamo in anteprima cosa è accaduto. Come sempre, ampio spazio in apertura è stato dedicato a Gemma.