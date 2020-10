Roland Garros 2020, Sonego: “Volevo vincere più di ogni altra cosa, fantastico tie-break” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’ultimo tie-break è stato fantastico, senza ombra di dubbio il migliore che ho giocato in tutta la mia vita. Ero stanchissimo. Negli ultimi due punti ho cercato di giocare le smorzate perché non ne avevo più, ma volevo più di ogni altra cosa vincere questa partita“. Queste le dichiarazioni di un emozionato Lorenzo Sonego, al termine del match che lo ha proiettato agli ottavi di finale del Roland Garros 2020, giocato contro Taylor Fritz e vinto per 7-6(5), 6-3, 7-6(17). L’analisi a freddo del tennista italiano illustra la sua emotività nel momento clou dell’incontro, ben giocato e storico: la prossima sfida lo vedrà fronteggiare Diego Schwartzman, uno dei migliori ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’ultimo tie-break è stato, senza ombra di dubbio il migliore che ho giocato in tutta la mia vita. Ero stanchissimo. Negli ultimi due punti ho cercato di giocare le smorzate perché non ne avevo più, ma volevo più diquesta partita“. Queste le dichiarazioni di un emozionato Lorenzo, al termine del match che lo ha proiettato agli ottavi di finale del, giocato contro Taylor Fritz e vinto per 7-6(5), 6-3, 7-6(17). L’analisi a freddo del tennista italiano illustra la sua emotività nel momento clou dell’incontro, ben giocato e storico: la prossima sfida lo vedrà fronteggiare Diego Schwartzman, uno dei migliori ...

