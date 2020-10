Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: “Va bene al mercato” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip torna ad attaccare Tina Cipollari. La Contessa nutre tanta antipatia nei confronti della nota opinionista di Uomini e Donne e Alfonso Signorini le chiede il motivo. Il conduttore, però, non ottiene una risposta soddisfacente, ma solo un altro attacco. Patrizia, già qualche giorno fa, nella Casa più spiata … L'articolo Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari: “Va bene al mercato” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 ottobre 2020)Deal Grande Fratello Vip torna ad attaccare. La Contessa nutre tanta antipatia nei confronti della nota opinionista di Uomini e Donne e Alfonso Signorini le chiede il motivo. Il conduttore, però, non ottiene una risposta soddisfacente, ma solo un altro attacco., già qualche giorno fa, nella Casa più spiata … L'articoloDe: “Vaal mercato” proviene da Gossip e Tv.

Novella_2000 : Patrizia De Blanck di nuovo contro Tina Cipollari: “Va bene al mercato a vendere le cipolle” #gfvip - BellopedeMatteo : Alfonso Signorini: 'Chi ti sta più antipatica, Adua o Tina Cipollari?' Patrizia De Blanck: 'SEMPRE TINA CIPOLLARI.… - BellopedeMatteo : Patrizia De Blanck: 'MA PIANTALA. COSA HO DETTO? CHE SEI UNA MALEDUCATA. LA VERGINE DELLA VALLE' #gfvip - BellopedeMatteo : Patrizia De Blanck: 'Flavio Briatore è un grande stronzo. Si vede che sta rosicando, si capisce benissimo' ?????? #gfvip - LuigiEs_ : Gli scontri che vorrei in questo #GFVIP Tommaso Zorzi vs Loredana fiorentino Patrizia De Blanck vs Tina cipolla… -