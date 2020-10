Crotone | Stroppa | “Serve tempo per migliorare tecnicamente Sassuolo squadra straordinaria”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tecnico del, Giovanni, alla vigilia del match del Mapei Stadium contro il, ha analizzato il complicato avvio di stagione della sua: “Fisicamente le cose vanno bene. Siamo alla pari con gli altri.invece serve, anche se sembriamo in linea. Abbiamo fatto meglio col Milan, rispetto al Genoa, ma mi infastidisce il fatto che non abbiamo mai tirato in porta. Loro sono unastraordinaria, costruita benissimo, con idee diverse grazie a un allenatore come De Zerbi che stimo moltissimo. Dovremo essere bravi a guadagnarci delle situazioni favorevoli. Da spettatore ilè bello da vedere, da avversari vedremo cosa riusciremo a fare. La situazione relativa ...