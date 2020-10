Super Smash Bros Ultimate | Steve si unisce alla lotta

(Di giovedì 1 ottobre 2020)da Minecraft sial roster diin qualità di settimo personaggio DLC: le terze parti tornano in gioco Dopo la sorprendente doppietta di ieri, il reveal dicome personaggio DLC perfornisce quella che crediamo (o credevamo) essere l’ultima notizia della settimana in merito al gioco. Con il suo debutto, Minecraft entra ufficialmente a far parte del picchiaduro enciclopedico di Masahiro Sakurai. Il personaggio porta con sé tre costumi alternativi: la skin femminile Alex, lo Zombie e la creatura oscura Enderman. Potete trovare più avanti la presentazione video di questo personaggio, in cui il fanservice per i ...

