SPID: cos'è, come funziona e come richiederlo

Cos'è e come funziona lo SPID e come attivarlo: le informazioni utili sullo strumento per accedere ai servizi INPS. Nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo di spicco, cruciale, lo SPID, che dal 1 ottobre 2020 sostituisce il Pin per accedere ai servizi dell'INPS, ad esempio. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Andiamo a scoprire le domande frequenti sullo strumento.

Cos'è lo SPID? Si tratta di un sistema che fornisce una identità digitale per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione e a quelli dei servizi privati che aderiscono. Lo strumento rientra nel piano di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica

